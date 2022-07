Battipaglia, zona Comprese: consegnati i lavori di riqualificazione La sindaca: "Rappresentano il cuore della città. L’obiettivo finale è la riqualificazione dell'area"

Battipaglia punta sulla riqualificazione. Sarà cantierizzato nei prossimi giorni un primo stralcio dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’area pubblica delle “comprese”. L’intervento, che prevede un investimento di 160.000,00 euro interamente finanziato dal Ministero dell’Interno, va a riqualificare il nucleo originario della Città: "Lì dove nasce la nostra storia e dove sono le nostre origini, un luogo dal forte valore identitario, con l’obiettivo di valorizzarlo e renderlo maggiormente fruibile al pubblico", così come ha affermato la sindaca Cecilia Francese-

"Proseguiamo nell’azione di recupero degli spazi pubblici della nostra Città - afferma la sindaca - per me le Comprese rappresentano il cuore di questa città; l’obiettivo finale è la riqualificazione dell'intera area. Mi piacerebbe vederla trasformata in una zona completamente pedonale destinata alla movida cittadina, un luogo di incontro per i giovani. A tale fine anche il progetto di nuova illuminazione pubblica, che sta per essere appaltato, prevede installazioni particolari in questa specifica area".

In occasione della formale consegna dei lavori la Sindaca ha voluto ringraziare di persona la progettista dell’intervento Arch. Lucia Galderisi. Presenti all'incontro anche il RUP Ing. Giuseppe Vece e l'amministratrice della Costruzioni Ruberto Srl a cui sono stati affidati i lavori dopo lo svolgimento della gara.