Al via il Forum dei Giovani di Battipaglia, Bisogno: "Grande opportunità" Eletti i 19 componenti del nuovo forum. I complimenti della Cisl Giovani Salerno

Eletti i 19 componenti del nuovo Forum dei Giovani di Battipaglia. Alla fine sono stati 1061 (639 maschi e 422 femmine) i votanti su una platea di aventi diritto di 10319 (5423 maschi e 4741 femmine). I voti validi sono stati 1054, 2 le schede bianche, 5 le schede nulle. Alle elezioni del nuovo Forum si è giunti dopo il lavoro svolto dall’assessore alle Politiche Sociali Francesca Giugliano, la consigliera comunale delegata alle Politiche Giovanili Angela Ventriglia e il delegato al Forum Lorenzo Forlano che hanno lavorato in sinergia con la presidente della commissione Feliciana La Torre per il nuovo regolamento. Il voto unanime del consiglio comunale sul documento ha sugellato l’impegno profuso.

“Mi complimento con tutta l’amministrazione per il grande lavoro svolto. Il Forum dei Giovani è da sempre un grande strumento di partecipazione e una grande opportunità per tutti quei giovani desiderosi di contribuire alla crescita del proprio territorio attraverso la possibilità di portare avanti idee, iniziative, manifestazioni di vario genere in piena sinergia con la comunità di appartenenza. Un grande augurio di buon lavoro dalla Cisl Giovani di Salerno a tutti gli eletti”, ha detto Luigi Bisogno, presidente della Cisl Giovani Salerno.

1) AURORA PERRONE 138

2) GIOVANNI PAOLO PROVENZA 123

3) MIRKO NASTRI 108

4) NICOLA PALADINO 107

5) CAROLA RIZZO 106

6) GABRIELE GIANNATTASIO 95

7) PIERFRANCESCO DEL PRIORE 84

8) AYA FTISSI 83

9) VALERIO VISCONTI 80

10) SERENA BELLUCCI 71

11) MARIA CASO 70

12) FRANCESCO BOZZARI 67

13) DANIELE D’AURIA 56

14) SALVATORE IANNONE 55

15) LORENZO PORCELLI 55

16) ANTONIO FIORILLO 55

17) MARIA TROTTA 52

18) ROMANO MARIA FRANCESCO CARABOTTA 50

19) DAVIDE GUARINO 44

Non eletti: Mario Pesce (38), Ilenia Lucia Nobile (37), Paolo Pipolo (24), Federica Matrone (1), Nino Frunzo (0). I 19 membri eletti del Forum dei Giovani dovranno, successivamente, eleggere il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e i vari delegati.