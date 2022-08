Montecorice, cinghiali si accoppiano in pieno giorno: il video è virale L'episodio è avvenuta a pochi passi dalla spiaggia di San Nicola a Mare

Solitamente, si vedono in giro alla ricerca di cibo, anche nei centri urbani. E da qualche tempo anche sulle spiagge, tra i bagnanti, probabilmente alla ricerca di un po' di refrigerio in acqua. Stavolta, invece, due cinghiali sono stati ripresi in pieno giorno durante l'accoppiamento, a due passi da San Nicola a Mare, nel comune di Montecorice.

Incuranti della presenza di diversi bagnanti, incuriositi, hanno continuato a consumare il loro rapporto, per poi allontanarsi poco dopo verso la collina.

«Li abbiamo visti tante volte, ma mai durante un rapporto sessuale - racconta, divertito, un turista -. Ormai sono una presenza fissa, protremmo dire quasi armonizzata con quella dell'uomo».