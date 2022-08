Turismo, parte la navetta tra la stazione ferroviaria di Agropoli e Castellabate Il servizio sarà attivo fino al 31 agosto

E'stato approvato il servizio di navetta dalla stazione ferroviaria di Agropoli-Castellabate. Si tratta di un servizio totalmente nuovo che sarà in vigore fino al 31 agosto per offrire un collegamento ai tanti turisti che decidono di trascorrere le loro vacanze a Castellabate giungendo in treno. Il costo del biglietto è di 2,50€.

«Castellabate è sempre più meta turistica richiesta e soprattutto di qualità che necessita di tenere alti gli standard qualitativi dei suoi servizi. I treni ad alta velocità Frecciarossa ed Italo hanno incluso tra le loro fermate anche Agropoli-Castellabate: era doveroso sfruttare in toto questo privilegio offerto al nostro territorio in tal modo facilmente e velocemente raggiungibile da tutta Italia. Pertanto l’ istituzione di questo collegamento agevolerà i turisti che decidono di raggiungerci in treno rendendo più piacevole il loro viaggio»dichiara il sindaco Marco Rizzo.

«Era impensabile che Castellabate non disponesse di un servizio essenziale come questo nel periodo estivo per tutti quei turisti che, giunti in stazione ad Agropoli, non sanno come raggiungere Castellabate. Fare turismo e promuovere un territorio significa anche adoperarsi per renderlo totalmente fruibile e raggiungibile con semplicità. Questo servizio insieme a tanti altri rendono Castellabate meta turistica di qualità da visitare, scoprire ed amare» afferma l’assessore Luigi Maurano.