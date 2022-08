Castellabate, i dati Arpac confermano la salubrità del mare Diverse critiche negli ultimi giorni hanno interessato il litorale di Castellabate

Le acque di Castellabate sono salubri. La conferma arriva dai risultati delle ultime analisi che mettono anche un po' a tacere le critiche degli ultimi giorni sul mare sporco.

Dalle analise periodiche, predisposte per monitorare e controllare costantemente lo stato di salute delle acque al fine di consentire la balneazione in piena sicurezza per tutti, è emerso lo stato positivo del mare della riserva marina di Castellabate.

«I risultati di queste analisi confermano quanto le acque del nostro mare godano di ottima salute, prive di batteri come i coliformi, escherichia coli e enterococchi intestinali, attestandone la qualità per la balneazione di adulti e bambini. Pertanto auguro a tutti di trascorrere delle piacevoli vacanze continuando a godere del nostro bellissimo mare» dichiara il sindaco Marco Rizzo.

«Proprio per l’importanza e il valore che il mare ha per il nostro territorio abbiamo deciso di effettuare delle analisi di controllo e monitoraggio dello stato delle acque. Garantire la balneazione in piena sicurezza per tutti è la nostra priorità e stiamo operando affinchè il nostro bellissimo mare continui a dare lustro alla nostra Castellabate» conclude l’assessore Antonio Florio.