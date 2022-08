Emergenza cinghiali, il sindaco di Baronissi: "Situazione insostenibile" L'appello di Valiante: "Il Governo intervenga con urgenza"

“Il Governo intervenga con urgenza per fronteggiare l’emergenza cinghiali. Occorre l’ampliamento del periodo di caccia al cinghiale e la possibilità di effettuare piani di abbattimento anche nelle aree in cui oggi non è possibile intervenire. Non c’è più tempo da perdere”.

E’ l’allarme lanciato dal sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante: “Una questione che non riguarda solo la Valle dell’Irno ma tutta la provincia di Salerno – afferma – da più parti della provincia ricevo quotidianamente segnalazioni di ungulati che devastano i campi e percorrono indisturbati strade e piazze, creando disagi alla popolazione. Troppo tempo si è perso: è necessario che si mettano in campo provvedimenti volti a contrastare la presenza di cinghiali sul territorio che ha raggiunto livelli insostenibili come dimostrano i tanti episodi quotidiani di danni alle colture agricole, incidenti stradali, aggressioni alle persone e potenziali rischi per la diffusione della peste suina. La prima condizione necessaria è diminuire il numero di cinghiali sul territorio provinciale”.

"Bisogna rendere più tranquilla la percorrenza delle nostre strade – continua Valiante - salvaguardare l'incolumità pubblica e sostenere gli agricoltori che vedono sempre più danneggiati i loro raccolti. I cinghiali vanno portati fuori dalle città e dai centri turistici, deve essere esteso il periodo di caccia al cinghiale e potenziare i piani di contenimento per frenare una situazione fuori controllo da mesi sull’intero territorio nazionale. Spero che il Governo - già più volte sollecitato dalle Regioni - intervenga immediatamente prima che questo problema diventi ingestibile” .