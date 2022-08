Acerno: riapre oggi la Villa Comunale dopo i lavori di manutenzione Il Comune prossimamente organizzerà un incontro pubblico per spiegare gli interventi realizzati

Riapre la Villa Comunale di Acerno. A darne notizia è proprio la pagina dell'Ente con un post sulla sua pagina Facebook. "In data odierna è stata riaperta la Villa Comunale a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria.

Si coglie l'occasione - conclude la nota - per ringraziare tutti coloro che sono stati impegnati per l'ottenimento di questo straordinario risultato.

Si procederà in un prossimo incontro pubblico a spiegare nello specifico gli interventi realizzati".