Nuova scuola Fiorentino a Battipaglia: iniziato l'abbattimento dei padiglioni La sindaca: "Questo quartiere e la nostra città si proiettano nel futuro"

Sono iniziate ieri mattina le operazioni di abbattimento dei padiglioni di via De Gasperi della scuola media Fiorentino. Gli ambienti sono stati, in precedenza, sgomberati dai vecchi arredi e suppellettili.

«Finalmente iniziano i lavori – afferma la sindaca Cecilia Francese che ha presenziato alle operazioni di demolizione -. Hanno iniziato a lavorare già da una ventina di giorni perché c'erano da rimuovere i vecchi arredi. Entro la metà di settembre dovrebbe essere completato l'abbattimento. Iniziamo così a portare a casa il grande lavoro fatto negli anni scorsi per ridare un nuovo volto a Battipaglia. Nell'area dove è attualmente la vecchia Fiorentino sarà realizzata una piazza. Un nuovo spazio per i cittadini restituendo a questo quartiere gli standard di vivibilità che merita e che attendeva da tempo. Abbiamo sofferto tutti, il sindaco in prima persona, però ora questo quartiere e la nostra città si proietta nel futuro».