Baronissi, il sindaco contro gli incivili: "Ostinati a non rispettare le regole" L'annuncio del primo cittadino: Presto un congegno contro... la "sporca dozzina"

E' ancora lotta all'inciviltà a Baronissi. Circa una dozzina, o poco più, i soggetti "ormai ben identificati" che, come riferito dal sindaco Gianfranco Valiante, "sono fortemente ostinati a non rispettare le più elementari regole di civiltà e di decenza".

"Non crediamo sia difficile o particolarmente complicato differenziare i rifiuti e conferirli negli orari e con le modalità stabilite che peraltro sono semplicissime. Noi ci sforziamo di comunicare ogni regola a tutti e fin dentro casa perché vogliamo fortemente una città giardino; ci impegnamo allo spasimo per fare del nostro meglio. E questo insieme alla stragrande maggioranza dei cittadini, dell’azienda che cura il servizio, degli uffici comunali e degli organi preposti al controllo", lo sfogo del primo cittadino.

Ma a breve, importanti novità, potranno aiutare nella lotta al sacchetto selvaggio. "I frequenti controlli eseguiti ci danno spesso possibilità di identificare gli “ostinati”, ma non sempre ci riusciamo. Ci riusciremo però, fra non molto, con un congegno di cui ci doteremo che ci consentirà di identificare gli “ostinati zozzoni”. E così anche l’ultima “sporca dozzina” cadrà. Cari “ostinati” vi consigliamo allora di mettervi in riga adesso, perché lo farete comunque dopo e con le pesanti contravvenzioni che vi ritroverete. Baronissi vuole essere una città-giardino e voi dovete adeguarvi. E dovete cominciare a rispettare la città e i cittadini", le parole della fascia tricolore.