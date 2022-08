Agropoli, nuovo asilo finanziato con un milione di euro Potrà ospitare fino a 70 bambini, di età compresa tra i 12 e 36 mesi.

Fondi per costruire un asilo nido ad Agropoli. Il Comune guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, è risultato destinatario di circa 1 milione di euro di fondi provenienti dal PNRR, da utilizzare per la costruzione della nuova struttura, che sorgerà su via del Piaggese, in località Moio, a pochi passi dal Pala Impastato e dal Palagreen. Sorgerà su un lotto di terreno di circa 2.000 metri quadrati, sarà su un solo piano di circa 700 metri quadrati, con giardino e spazi all’aperto. Potrà ospitare fino a 70 bambini, di età compresa tra i 12 e 36 mesi. Il progetto è stato redatto dall’ing. Agostino Sica, responsabile dell’Area Lavori pubblici e Rup dei lavori. Si tratta di una struttura green, conforme alla transizione ecologica.

«Presto – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – la città di Agropoli si doterà di un asilo nido. La prima struttura del genere in città, amica dell’ambiente, che certamente si rivelerà molto utile, specie per le famiglie in cui entrambi i genitori sono lavoratori. A breve partirà la procedura di gara per dare il via quanto prima all’intervento».

Sull'argomento è intervenuto anche l'ex sindaco, Adamo Coppola: «Grazie al lavoro della giunta e degli uffici fatto durante lo scorso mandato, il Comune di Agropoli ha ottenuto 4.950.000 per la rigenerazione urbana, 780.000 per il restyling di via Carmine Rossi, 490.000 euro per via Pisacane ed ora 950.000 euro per l’asilo nido. Questi sono soltanto i finanziamenti avuti da fondi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza con pratiche istruite dall’ufficio lavori pubblici. Per il 30 dicembre tutti questi interventi saranno avviati. Lo scrivo solo per amore di verità e non per attribuirmi la parternità di questi progetti o per rinnovate ambizioni politiche: ciò che conta è che presto Agropoli potrà avere nuovi servizi e nuove opere pubbliche».