Lotta all'inquinamento del canale Fosso Imperatore, scattano nuovi controlli Sul posto anche l'assessore all'ambiente del Comune di San Valentino Torio

Continuano i sopralluoghi sul canale Fosso Imperatore. Sul posto si sono recati l'assessore all'ambiente del Comune di San Valentino Torio Pasqualina Garofalo, insieme agli operatori della San Valentino Servizi. Un sopralluogo per verificare la presenza di rifiuti ingombranti lasciati da cittadini poco civili, a cui hanno partecipato la Polizia della Provincia di Salerno, la Polizia Locale di San Valentino Torio e Nocera Inferiore e la Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica, e di cui verrà inviata una relazione alle autorità competenti.

"Chi non ha memoria corta sa benissimo quante volte siamo intervenuti negli anni passati per rimuovere "schifezze di ogni tipo" abbandonate lungo la stradina che costeggia il canale - ha sottolineato il sindaco Michele Strianese - Ovviamente in quel caso nessuno si è scandalizzato per l' indecenza di persone che scaricavano ogni sera qualcosa, rendendo quel territorio ancora più degratato. Abbiamo pulito e speso soldi pubblici per rimuovere di tutto e di piu' e se oggi quella zona non e' diventata una discarica a cielo aperto e' soprattutto per quanto fatto dalla nostra Amministrazione Comunale", ha commentato il primo cittadino ricodando anche la presenza di una telecamera installata per controllare l'area.

"Aumentare il numero di controlli puo' migliorare la situazione e credo sia importante la sinergia istituzionale. Anche nel sopralluogo di ieri non e' stato rinvenuto nessuno scarico proveniente dal territorio comunale di San Valentino Torio.

Dalle interlocuzioni avute con il Commissario del Consorzio di Bonifica sembra che inizieranno dei lavori di sturamento del canale per rimuovere alcuni accumuli di fanghi. Mi appello sempre agli industriali affinche' depurino in ogni momento le acque di lavorazione che aversano nel canale Fosso Imperatore.

Solo in questo modo si potra' garantire la difesa della salute pubblica, che e' la prima cosa", le parole del sindaco Michele Strianese.