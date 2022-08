Asili nido: pioggia di fondi anche nella Valle dell'Irno Dal Pnrr 1,3 milioni per Baronissi, circa 3 milioni e 200mila euro per Mercato San Severino

Il Comune di Baronissi ha ricevuto un finanziamento del MIUR di 1.304.850 euro per la realizzazione di un asilo che sorgerà a Orignano. Il progetto sarà finanziato con le risorse europee Next Generation EU, stanziate nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'asilo finanziato a Baronissi per 1.3 milioni di euro sorgerà ad Orignano a ridosso della scuola ed è il terzo della città, dopo quello già operativo di Sava e il secondo in fase di costruzione ad Antessano. Sarà realizzato secondo le moderne tecnologie e la costruzione permetterà di avere un edificio sicuro, moderno, inclusivo e sostenibile al fine di favorire la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti. Il nuovo edificio, infatti, sarà a consumo di energia col requisito Nzeb, quindi a consumo di energia zero, immersa in una bellissima area verde.

"Con questo finanziamento - commenta il sindaco Gianfranco Valiante - risponderemo concretamente alle esigenze dei nostri bambini e delle famiglie per garantire una continuità scolastica, oltre a far crescere l’offerta di servizi educativi per la fascia di età 0-3 anni. Un particolare ringraziamento va all’Ufficio tecnico che ha seguito tutte le fasi della progettazione e della presentazione del bando. L'idea che la nostra città si arricchisca di strutture pubbliche dedicate all'infanzia ci inorgoglisce e ci consente di offrire maggiori servizi ai nostri cittadini perché significa offrire più possibilità ai piccoli di poter accedere a questo servizio, necessario per la loro crescita ma, anche, aiutare le loro famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

"Un servizio, quello del nido, – fa eco Luisa Genovese, consigliera comunale delegata alla scuola – che riteniamo fondamentale per le famiglie e per la crescita dei bambini. Garantire servizi educativi pubblici e diffusi sul territorio, significa supportare concretamente i padri e le madri, sottraendoli dal peso di dover scegliere tra lavoro e cura dei figli".

Non solo Baronissi, pioggia di fondi nella Valle dell'Irno. Circa 3 milioni e 200mila euro: a tanto ammonta il maxi finanziamento assegnato con fondi PNRR dal MIUR al Comune di Mercato S.Severino per asili nido e scuole dell’infanzia.

Il primo progetto ammesso a finanziamento per 1 milione e 506mila euro riguarda la realizzazione del Polo per l’Infanzia al Capoluogo: la nuova struttura andrà ad accrescere l’offerta dei servizi educativi a Mercato S.Severino.

Il secondo progetto, ammesso a finanziamento con riserva in attesa di ulteriori stanziamenti, ha un importo di 1 milione e 670mila euro e riguarda la realizzazione dell’asilo nido adiacente la scuola Emilio Coppola.

«È un'altra premialità che riusciamo ad ottenere dopo un lungo lavoro di programmazione che ci ha consentito di intercettare l’ennesima opportunità di finanziamento offerta dal PNRR – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – com’è avvenuto anche per il micro-nido di Ciorani, finanziato a suo tempo per 300mila euro dal POR Campania FESR 2014-2020 e del Fondo Sviluppo e Coesione, anche stavolta andiamo ad accrescere ulteriormente i servizi al cittadino senza gravare sulle finanze comunali. Assicurare ancora più servizi educativi per la prima infanzia significa dare la possibilità a tante famiglie dove entrambi i genitori lavorano di poter trovare strutture pubbliche sicure ed attrezzate nel proprio Comune di residenza e personale qualificato al quale affidare i propri bambini. Crediamo che gli asili nido rappresentino un investimento sulle prossime generazioni – conclude – ed uno strumento importante per consentire a tante donne di poter continuare a rimanere nel mondo del lavoro senza rinunciare ad essere madri».