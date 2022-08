Dicovering Paestum, nasce il portale turistico del comune di Capaccio Paestum Online il sito che faciliterà a visitatori e turisti la permanenza in Città

Si chiama Discovering Paestum il nuovo portale realizzato dal Settore Turismo del Comune di Capaccio Paestum per raccontare le bellezze, le attività e i servizi della Città dei Templi e incentivare così, oltre che facilitare, la permanenza sul suo territorio di visitatori e turisti. www.discoveringpaestum.it è infatti una vera e propria guida per chi vuole conoscere meglio Capaccio Paestum: l’utente potrà navigare tra luoghi da vedere, sapori da gustare, passioni da vivere ed emozioni da ricordare aiutato da una ricca galleria di foto e video che mostrano i posti più esclusivi del territorio e raccontano i suoi momenti più importanti.

Il sito fornisce anche notizie aggiornate su quanto accade in Città e informa gli utenti sugli eventi in programma. Non solo: discoveringpaestum.itva in soccorso alle persone che vogliono soggiornare in Città in maniera sicura, reindirizzandole al sito cittadino di Pay Tourist (https://capaccio.paytourist.com). Tutte le inserzioni online delle strutture registrate su PayTourist, infatti, sono verificate dal Comune di Capaccio Paestum e garantiscono ai turisti pernottamenti sicuri per di più mettendoli in contatto, direttamente e senza commissioni, con la struttura prescelta.

«Una Città turistica quale è Capaccio Paestum non può non mettere a disposizione delle persone che la scelgono quale meta di vacanze o di visita uno strumento semplice e veloce che le aiuti nella loro permanenza sul territorio – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Discovering Paestum non solo è una vetrina della nostra Città, ma è un vero e proprio servizio che vogliamo offrire a coloro che scelgono di venire a Capaccio Paestum nonché un attrattore per gli indecisi, incentivati a raggiungere un luogo accogliente e organizzato».