Castellabate, fondi per la transizione digitale: "Servizi più rapidi e sicuri" L'Ente ha ottenuto circa 280mila euro di finanziamenti

Il Comune di Castellabate ha presentato ed ottenuto finanziamenti pari a un totale di 277.303,00 euro per la transizione digitale. I progetti presentati risultano tutti finanziati ed in particolare riguardano le seguenti aree: Pago Pa, Adozione App IO, abilitazione cloud per le Pubbliche Amministrazioni locali, estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE, servizio per esperienza del cittadino nei servizi pubblici.

La transizione digitale offrirà servizi al cittadino più integrati, rapidi e sicuri, nonché una maggiore organizzazione e ottimizzazione delle risorse.

«L’ottenimento di questi finanziamenti pari a circa 277.303,00 euro è frutto di un lavoro di progettazione e programmazione. La transizione digitale renderà i cittadini protagonisti dell’intera attività amministrativa grazie a servizi sicuri, integrati e rapidi che semplificheranno l’approccio cittadino-ente apportando un notevole risparmio di tempo e risorse per entrambi» dichiara il sindaco Marco Rizzo.

«La nostra priorità è da sempre stata porre i cittadini al primo posto. Attraverso la transizione digitale garantiremo loro dei servizi più rapidi ed efficienti, più integrati e sicuri. In tal modo riusciranno ad approcciarsi con semplicità e rapidità alla pubblica amministrazione» afferma il consigliere delegato Clemente Migliorino.