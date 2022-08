Guasto al Metrò del Mare, odissea per i passeggeri diretti dal Cilento a Capri Tanto spavento per le 126 persone a bordo del natante

Odissea, stamattina, a largo di Agropoli per i 126 passeggeri del Metrò del Mare andato in avaria, dopo aver lasciato il porto di Agropoli per dirigersi a Capri. Le persone a bordo sono rientrate in porto a bordo di un peschereccio.

A causare l’improvviso stop in mezzo al mare è stata un guasto ai motori.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono giunti gli uomini della guardia costiera dì Agropoli, diretto dal comandante Valerio Di Valerio. Allertati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli

Otto persone sono state portate immediatamente in porto, per essere sottoposte alle cure dei sanitari del 118, intanto intervenuti sul posto. Nulla di particolare, nessuno di loro ha avuto problemi seri.

Tutti gli altri sono stati riportati a terra dal peschereccio Lembo. L'odissea per i passeggeri si è conclusa dopo circa tre ore.