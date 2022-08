Lotta a micro discariche e sversamenti illeciti: Eboli al setaccio Nel mirino dei controlli la zona di Grataglie e Lampione Alto dopo la segnalazione di esalazioni

Lotta a micro discariche e sversamenti illeciti: il Comune di Eboli al setaccio. Alle prime ore del mattino in collaborazione con il comandante della Polizia Municipale Mario Dura e l’Assessore Antonio Corsetto è stato perlustrato il territorio al fine di trovare micro discariche e sversamenti illeciti. Presente anche il sindaco Mario Conte.

I controlli hanno interessato in particolare la zona di Grataglie e Lampione Alto.

"Nelle prossime ore saranno disposti controlli tecnici più approfonditi, per reprimere una volta per tutte attività non conformi e far cessare le esalazioni maleodoranti che la notte scorsa hanno invaso la città", sottolinea la fascia tricolore.