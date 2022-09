Eboli, controlli serrati sulla statale 19: pioggia di sanzioni In poche ore multati 23 automobilisti

Raffica di controlli ad Eboli. Questa mattina sono iniziati i controlli sulla SS 19 tratto Eboli-Battipaglia da parte della Polizia Municipale di Eboli al fine di prevenire i sinistri stradali.

Sono stati sanzionati in poche ore 23 automobilisti quasi tutti per divieto di sorpasso e velocità non commisurata al tipo di strada.

"Si continuerà anche nei prossimi giorni avvalendosi di auto civetta proprio per non destare il sospetto dei trasgressori. Un primo passo importante per mettere in sicurezza il tratto stradale. - ha detto il sindaco Mario Conte - Ringrazio il Comando della Polizia Municipale e tutti gli agenti per l’impegno profuso nonostante la carenza di organico."