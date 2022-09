Castellabate, visita dell'ambasciatore italiano in Costa Rica Alberto Colella Con il sindaco Marco Rizzo sono state gettate le basi anche per un possibile scambio di iniziative

Tappa nel Cilento, a Castellabate, ormai immancabile per il neo ambasciatore d’Italia in Costa Rica. Alberto Colella, originario di Napoli, è da sempre legato a questi luoghi, che frequenta praticamente da quand’era bambino. E in questi giorni, a poche settimane dal suo accreditamento ufficiale nel Paese del Centro America, si sta rilassando proprio nel paese di Benvenuti al Sud.

«Castellabate sarà sicuramente il mio buon retiro ed il luogo dove torno sempre con piacere, visto che lo frequentiamo con la mia famiglia da 50 anni tant’è vero che mi sento parte integrante di questa comunità - sottolinea l’ambasciatore - Ho avuto modo di interloquire con il primo cittadino e di immaginare una serie di iniziative, come potrebbero essere degli scambi culturali e dei gemellaggi con altre realtà locali del Costa Rica. I 900 anni dalla Fondazione di questa città potrebbero essere l’occasione giusta per avviare questo scambio».

La vacanza cilentana, infatti, è stata l’occasione anche per incontrare il sindaco Marco Rizzo, con cui subito sono state gettate le basi anche per un possibile scambio di iniziative.

«Onorato di aver incontrato l’ambasciatore Colella, con cui abbiamo subito immaginato una serie di belle iniziative che possano coinvolgere i due Paesi, e ancora di più la nostra realtà locale - conclude Rizzo - C’è la massima volontà ad avviare un vero e proprio ponte con questo Paese, far partire nuove sinergie e nuove collaborazione, per una Castellabate sempre più internazionale».