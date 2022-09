Castellabate, al via una corso di laurea triennale in mediazione linguistica Il corso universitario ha lo scopo principale di formare in prospettiva multidisciplinare

Grazie all’accordo tra il Comune di Castellabate e la Fondazione Istituto Teseo- Alta Formazione e Ricerca per la prima volta si svolgerà a Castellabate il corso triennale di mediazione linguistica indirizzo scienze del turismo e del made in Italy rivolto ad un minimo di venti iscritti. Un vero e proprio corso professionalizzante finalizzato alla formazione di figure altamente qualificate in più aree in particolare nell’organizzazione e gestione delle attività turistiche e del made in Italy.

Il corso universitario triennale ha lo scopo principale di formare in prospettiva multidisciplinare e partecipativa esperti e manager del turismo. Tanti giovani cittadini avranno la possibilità di formarsi professionalmente a Castellabate senza la necessità di spostarsi e tanti altri potranno giungere qui proprio per seguire questo corso.

«Questo primo corso universitario è il primo passo di un lungo percorso che vedrà Castellabate come polo culturale e di formazione per tantissimi giovani. Grazie a questo percorso di studi tanti ragazzi potranno formarsi qui e realizzarsi professionalmente per divenire i nuovi manager e operatori turistici. Per un paese a siffatta vocazione turistica questo corso è propedeutico per una promozione turistica sempre più orientata alla creazione di un’offerta di qualità e destagionalizzata» dichiara il sindaco Marco Rizzo.

«Il primo corso universitario si svolgerà a Castellabate. Ciò a conferma del nostro grande interesse per la cultura, la formazione e la destagionalizzazione del nostro turismo. Questa è una delle prime azioni volte e rendere Castellabate non solo meta turistica da visitare e scoprire ma soprattutto da vivere, vero faro culturale e formativo per tutti i giovani» afferma l’assessore Luigi Maurano.