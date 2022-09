Ospedale di Nocera, il sindaco De Maio incontra il manager dell'Asl Intanto l'Asl ha stanziato 7 milioni di euro per alcuni lavori

La salute dei cittadini e il futuro dell’ospedale di Nocera Inferiore: questi i temi al centro dell’incontro del sindaco Paolo De Maio con il nuovo direttore generale dell'Asl Salerno, Gennaro Sosto.

Il primo cittadino - come preannunciato a luglio scorso, durante la visita al oresidio ospedaliero “Umberto I” - ha voluto incontrare il direttore Sosto per rappresentare alcune delle criticita` del nosocomio nocerino. La priorità è rafforzare la collaborazione istituzionale nell'interesse della comunità dell'agro, si fa sapere da palazzo di città.

"Tra le richieste riportate al direttore generale, una disponibilita` immediata di ortopedici, neurochirurghi e gastroenterologi, carenti in organico, soprattutto per garantire assistenza notturna. Inoltre - si legge nella nota stampa dell'Ente - il sindaco De Maio ha chiesto di accelerare per la nuova Casa della comunita`, per i lavori al blocco operatorio e la messa in sicurezza antisismica della struttura. Quest’ultima operazione rientra negli interventi finanziati dal Pnrr".

L’ingegnere Sosto ha accettato l’invito a visitare l’ospedale “Umberto I” insieme al Sindaco De Maio: il sopralluogo sara` fissato nel mese di ottobre.

Infine, e` stato pubblicato il bando di gara per l’assegnazione dei "lavori di adeguamento funzionali ed impiantistico al fine di ospitare le destinazioni d'uso previste dalla programmazione sanitaria regionale" a favore dell'Umberto I di Nocera Inferiore, con scadenza al 22 settembre prossimo.

L’importante notizia e` stata comunicata dal direttore generale Sosto e riguarda uno stanziamento di 7 milioni di euro.