Pnrr, convegno nazionale a Castellabate: occasioni di sviluppo per il territorio L'incontro è organizzato dal Comune in collaborazione con First Cisl

Il Comune di Castellabate in collaborazione con First Cisl ha organizzato il convegno "PNRR occasione di sviluppo" che si terrà lunedì 12 settembre alle ore 17:00 presso la sala consiliare C. Grande di Santa Maria di Castellabate. Si tratta di un incontro a carattere nazionale in cui verranno affrontate tematiche riguardanti il PNRR come occasione di sviluppo e approfondimenti sui controlli e possibili contributi da parte della giustizia amministrativa.

Dopo i saluti del sindaco Marco Rizzo parteciperanno a questo interessante incontro Domenico Manente già Avvocato Anac, Pasquale Stanzione Presidente Autorità Garante Privacy, Giuseppe Busia Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione, Alfonso Graziano Consigliere TAR Lazio, Antonio Garofalo Magnifico Rettore Università Parthenope di Napoli, Adriano Tortora Avvocato amministrativista del Foro di Roma, Riccardo Colombani Segretario generale First Cisl e Giuseppe Caporaso come moderatore.

«Un importante ed interessante incontro che si svolgerà qui a Castellabate a cui parteciperanno molte personalità illustri. La legalità sarà il filo conduttore di questo convegno, con i relativi controlli e possibili contributi da parte della giustizia amministrativa. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come grande occasione di sviluppo per realtà come la nostra che ha in cantiere tanti e differenti progetti per rendere Castellabate meta turistica di eccellenza da visitare e vivere tutto l’anno» afferma il sindaco Marco Rizzo.