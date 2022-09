Lutto a San Valentino Torio: addio all'ex sindaco Mariano Strianese Il cordoglio della fascia tricolore, proclamato per domani lutto cittadino

Dolore a San Valentino Torio, la comunità piange l'ex sindaco Mariano Strianese. Il primo cittadino Michele Strianese ha proclamato per domani lutto cittadino "per ricordare un uomo politico ed un amministratore della nostra comunità".

"Rivolgo alla famiglia, agli amici ed a tutte le persone che lo hanno amato, le piu' sentite condoglianze del Sindaco, dell' Amministrazione, del Consiglio Comunale, del Segretario Generale, dei dipendenti e dei collaboratori tutti del Comune e dell' Azienda San Valentino Servizi.

Mariano ha dato tanto al nostro paese negli anni in cui e' stato impegnato come Sindaco e consigliere comunale, realizzando tante opere importanti in anni difficili per il nostro territorio.

Tra gli anni 80' e '90 ha piu' volte ricoperto la carica di Sindaco, guidando il Comune per circa quindici anni.

Uomo di valori e di principi cui ero molto legato e con il quale avevo condiviso l' esperienza dell'opposizione in consiglio comunale nel quinquennio 2005/2010. Riposa in pace, caro Mariano", il cordoglio della fascia tricolore.