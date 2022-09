San Valentino Torio: va avanti la procedura per l'ampliamento ponte a via Vetice Costituito un gruppo di lavoro che si sta occupando del progetto architettonico e strutturale

Il Consiglio Provinciale di Salerno ha approvato il 28 Luglio scorso il protocollo d' intesa per la messa in sicurezza del ponte sulla SP 152, Via Vetice del comune di San Valentino Torio.

Il protocollo d' intesa, concordato con Citta' Metropolitana di Napoli e Comuni di Striano, Poggiomarino e San Valentino Torio, oggi dovra' essere approvato anche dal Consiglio Comunale di San Valentino Torio.

Nel frattempo la Provincia di Salerno, dopo aver interamente fiinanziato l' opera, sta curando la fase di progettazione dell' intervento di "Adeguamento geometrico e strutturale, anche mediante la sua ricostruzione se necessaria" del ponte di Via Vetice a confine con la Provincia di Napoli.

E' stato infatti costituito un gruppo di lavoro formato da dipendenti del Settore Viabilita' e Trasporti della Provincia di Salerno, composto dagli Ing. Manuela Modesti, Rosa Giovelli, Paolo Cupo, Marco Donnarumma e Giuseppe Scalese e dal geologo dott. Sergio Santoro, che si sta occupando del progetto architettonico, strutturale e degli adempimenti amministrativi per la realizzazione del ponte.

"Il percorso sarà lungo e duro anche perchè probabilmente saremo costretti a realizzare un intervento che modificherà sostanzialmente l' assetto geometrico, morfologico e strutturale delle aree limitrofe, ma l' importante è proseguire spediti. Avanti con atti concreti per lo sviluppo e il miglioramento della qualita' della vita", le parole di Michele Strianese Sindaco di San Valentino Torio e Presidente della Provincia di Salerno.