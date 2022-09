Tari 2022 a Battipaglia: tagli alla tariffa per le famiglie meno abbienti Per i nuclei con un ISEE inferiore a euro 6.702,54 prevista l'esenzione totale del tributo

La giunta comunale di Battipaglia, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, con la delibera n. 206 del 14 settembre 2022, ha varato un provvedimento di riduzione della TARI (la tassa sui rifiuti solidi urbani). L'esecutivo ha impegnato, grazie alla disponibilità dell'avanzo di amministrazione, 300 mila euro per la copertura dei minori introiti derivanti dal provvedimento.

Le famiglie che hanno un ISEE inferiore a euro 6.702,54 otterranno l'esenzione totale del tributo. Una riduzione del 50% della TARI è prevista, invece, per le famiglie che hanno un ISEE tra gli euro 6.702,55 e euro 8.000,00. Nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di immobili, escluso l'immobile di residenza. Naturalmente sarà approntato un bando a cui i cittadini dovranno rispondere.

«Si tratta di un provvedimento che abbiamo ritenuto doveroso nei confronti delle famiglie meno abbienti e che hanno risentito in maniera maggiore della crisi post Covid e dell'aumento generalizzato dei prezzi, in particolare di luce e gas – afferma la sindaca Cecilia Francese -. Come amministrazione siamo sempre attenti alle fasce più deboli della società»