Agropoli: alla "Mozzillo" ricavata la nuova aula della scuola dell'infanzia Questo in attesa dei lavori di costruzione del nuovo asilo nido, già finanziato, in via del Piaggese

Trovata la soluzione per fare posto alla nuova aula della scuola dell'Infanzia all'interno dell'Istituto "Mozzillo". Non appena ricevuta, a fine luglio scorso, la richiesta della dirigenza del Primo Circolo Didattico di fornire disponibilità di un nuovo spazio all'interno del plesso di piazza Mediterraneo per fare posto ad una nuova aula della scuola dell'Infanzia, l'amministrazione si è messa al lavoro, vagliando varie ipotesi.

Alla fine si è riusciti a trovare l'opzione più idonea: la riorganizzazione e rimodulazione tecnica degli spazi.

"Questa consentirà, grazie alla disponibilità del Piano di Zona S8, con il quale si sono susseguiti negli ultimi giorni frequenti incontri e continue interlocuzioni, di far coesistere per un altro anno, entrambi i servizi, quello socio-educativo rappresentato dal nido (in loco dal 2017 e gestito appunto dal Piano di Zona) e quello scolastico, con l'aggiunta della nuova classe a quelle già esistenti nel plesso. - ha spiegato il sindaco Mutalipassi - Questo in attesa dei lavori di costruzione del nuovo asilo nido, già finanziato, in via del Piaggese. Grazie al vicesindaco Maria Giovanna D’Arienzo, ai consiglieri Franco Crispino e Michele Pizza, all'ufficio tecnico comunale per l'impegno profuso nella risoluzione della vicenda e al Piano di Zona per la disponibilità".