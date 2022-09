Approvato PUC Battipaglia dopo 50 anni. Sindaco Francese: "Momento storico" Via libera al nuovo Piano Urbanistico Comunale: i dettagli

Battipaglia vive una giornata storica, con l'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale. Dall'ultimo PUC erano passati ormai cinquant'anni e si parlava da anni di un aggiornamento. Il sindaco Cecilia Francese ha assicurato che "questa proposta di piano può essere anche stravolta dalle osservazioni che cittadini, associazioni, tecnici, che possono apportare entro sessanta giorni. Sette le direttrici di sviluppo individuate dal Piano: fascia costiera, parco fluviale, rigenerazione del quartiere Belvedere, asse ferroviario, asse Statale 18, rigenerazione del quartiere Sant'Anna e il parco delle colline". Poi i ringraziamenti all'ex assessore Giampaolo Lambiase "che grazie al suo contributo determinante ci ha consentito di arrivare all'approvazione di questa proposta di PUC".

Il PUC è stato approvato, in questa mattinata (17 settembre), in una sala gremita di studenti, cittadini e tecnici la prima cittadina - accompagnata dalla vicesindaca Gabriella Catarozzo e dagli assessori Vincenzo Chiera, Silvana Rocco e Paolo Palo - ha illustrato i sette punti sui quali si muove il ridisegno urbanistico di Battipaglia. Presenti i responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale guidati dal dirigente ingegnere Carmine Salerno, gli ingegneri Franco Ruggiero, Alfredo Tartaglia e Attilio Busillo nonché gli architetti Anna Iorio, Modesto Lembo, Daniele Marzullo e Fausto Dragonetti.

Sull'importanza del provvedimento, la Francese non si risparmia e, inoltre, ringrazia tutte le persone che hanno lavorato al PUC in questi anni. "Dopo 50 anni finalmente la giunta adotta una proposta di piano e questo è un dato storico. Voglio ringraziare sia la precedente amministrazione, i consiglieri che hanno contribuito ad arrivare a questo punto e la nuova amministrazione. E' un piano che abbiamo iniziato ad immaginare nel 2017. Ci siamo dati delle linee guida con l'architetto De Notaris e da quelle linee guida su tre impostazioni principali: limitato consumo di suolo, impatto ambientale ed ecologico e il recupero degli standard per i servizi da dare alla città". La società MATE e l'architetto Antonio Oliviero hanno lavorato alla redazione del PUC nonché alla Valutazione Ambientale Strategica. Con l'adozione dello schema di proposta di Piano, questi due procedimenti si aprono alle osservazioni dei cittadini che devono essere in linea con i sette schemi direttori che il preliminare ha individuato.



I tempi per le osservazioni partono dal 3 ottobre prossimo e sarà possibile presentare le proposte fino al 2 dicembre 2022. Le tavole e tutto il materiale necessario per visionare e per approntare proposte di modifica al nuovo PUC sono disponibili sul sito istituzionale A QUESTO LINK.