Baronissi, cambia il volto della città: completati i lavori di viale Aldo Moro

E' stato completato l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza di viale Aldo Moro a Baronissi, nel tratto da via Trinità a via Cutinelli. La strada era interessata da gravi sconnessioni sia delle pavimentazioni dei percorsi pedonali che dei cordoli dovute all’anomalo sviluppo radicale delle alberature esistenti e poi abbattute per motivi di sicurezza. L'intervento ha previsto la sistemazione delle pavimentazioni e dei percorsi pedonali esistenti su entrambi i lati del viale, la messa a dimore di nuove alberature con la creazione di nuove asole, la realizzazione di percorsi pedonali con l'ampliamento dei marciapiedi, l'eliminazione delle barriere architettoniche, asfalto, segnaletica e dissuasori per la velocità. L'intervento sarà completato, nelle prossime settimane, con la realizzazione di una pista ciclabile a due corsie - una per ogni senso di marcia – che andrà a ricongiungersi con la Città della medicina.

“La cittadinanza potrà godere nuovamente di un viale alberato e di percorsi pedonali completamente riqualificati – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante - si inizierà a realizzare le piste ciclabili previste dal Puc e che si collegherà a quella già in corso di realizzazione all’interno del comparto di “Città della medicina”. La pista ciclabile delimiterà sul confine Est il Parco Urbano del Convento previsto dal Piano urbanistico. E' stato riqualificato un asse urbano di rilevante importanza per l’intera città, con nuove alberature – finalmente sicure –, marciapiedi e aree parcheggio. Il viale ha completamente cambiato volto ed è solo un tassello del più ampio progetto di riqualificazione dell'area ovest della città”. “Viale Aldo Moro, con i suoi attraversamenti pedonali e i marciapiedi ridefiniti, diventa una strada bella e sicura, a misura non solo degli automobilisti, ma anche dei pedoni – fa eco l'assessore all'urbanistica Maria Sarno - l’attenzione ai quartieri e la cura per gli spazi pubblici sono la chiave per una città vivibile e pienamente fruibili per i nostri concittadini”.