Agropoli, chiesti i fondi per quattro scuole Il sindaco Mutalipassi: «I luoghi del sapere devono avere la massima attenzione»

Con quattro diversi atti, l'esecutivo Mutalipassi ha candidato a fondi PNRR altrettante scuole, ad Agropoli. In particolare, in un caso è stato candidato a finanziamento il progetto per i lavori di adeguamento sismico della scuola "Scudiero" di via Verga per 1.5 milioni di euro.

In altri tre casi, invece, sono stati chiesti fondi per realizzare le progettazioni finalizzate all'adeguamento sismico, da realizzare per la scuola primaria "Landolfi" (con esclusione della parte di recente costruzione già antisismica), il plesso "Mozzillo" e la scuola "Vairo" per complessivi 280.000 euro.

«Le scuole, i luoghi del sapere, devono avere la massima attenzione» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.