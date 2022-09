Refezione scolastica, Agropoli punta sui ticket virtuali Da domani sarà possibile effettuare le prenotazioni

ll Comune di Agropoli, con deliberazione della Giunta Comunale 177 del 19.07.2022, ha approvato l’attivazione del Ticket Virtuale per il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2022-2023. Le domande, per usufruire del servizio mensa scolastica, dovranno pervenire all'Ente esclusivamente attraverso il form on line presente sul portale https://agropoli.bonusmensa.it cliccando sul pulsante "Invia adesione" nella sezione "Adesione genitori".

Sarà possibile iscriversi al servizio sia per la refezione di Infanzia e Primaria che per la Scuola secondaria di primo grado. La piattaforma sarà attiva dalle ore 9.00 di domani, sabato 24 settembre 2022. Per maggiori informazioni e per le tariffe consultare l'avviso: https://www.comune.agropoli.sa.it/2022/09/23/avviso-pubblico-iscrizioni-servizio-di-refezione-scolastica-a-s-2022-23/