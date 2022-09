Baronissi: telecamere nei pressi degli istituti scolastici, finanziato progetto Il finanziamento del Viminale rientra nell'ambito del progetto “Scuole sicure”

Finanziato il progetto del Comune di Baronissi per l'installazione di telecamere di videosorveglianza nei pressi degli istituti scolastici. Il finanziamento del Viminale rientra nell'ambito del progetto “Scuole sicure”, fondo per la sicurezza urbana destinato ai comuni per iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle vicinanze degli istituti scolastici.

"Il progetto sarà molto utile anche per eventuali atti vandalici e furti ai danni degli edifici scolastici", a dirlo il sindaco Valiante.