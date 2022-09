Agropoli, scompare l'ambulanza rianimativa: assistenza a rischio Dal mese di ottobre cesserà l'importante servizio

Dal mese di ottobre l'ambulanza rianimativa della Crose Gialla, di base presso l'ex ospedale di Agropoli, cesserà il suo servizio. Dunque, non sarà più operativa l'ambulanza con medico rianimatore a bordo. A garantire l'emergenza saranno solamente due ambulanze con autista ed infermiere a bordo.

Si tratta di un duro colpo per l'assistenza sanitaria territoriale ad Agropoli e dintorni, essendo un territorio così vasto da coprire. La decisione sarebbe stata presa dall'Asl Salerno per abbattere i costi.

Intanto, sul tema è intervenuta Loredana Laureana dell'associazione degli operatori turistici di Agropoli:«Apprendo solo in questo momento che ad Agropoli saremo privati dell’ambulanza rianimativa dal primo ottobre. Se questa notizia dovesse essere verificata, con l’Associazione Operatori Turistici Agropoli faremo tutto ciò che è in nostro potere per far sì che ciò non accada! Ci avete privato dell’ospedale e ora anche di questo? Un’operazione scellerata che mette a rischio tutti i cittadini dell’alto Cilento. È davvero grave quanto sta succedendo, non possiamo permettere che accada!Mi appello a tutte le associazioni e a tutti i cittadini di Agropoli per combattere questa lesione dei diritti essenziali dei cittadini dell’alto Cilento».