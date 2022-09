Trovati 8mila euro in contanti: dopo un anno si cerca ancora il proprietario I soldi consegnati da due anziani ai carabinieri. Il Comune pubblica un avviso

E' trascorso oltre un anno da quando due anziani trovarono oltre 8mila euro in Via Pastore. Soldi che vennero consegnati ai carabinieri della compagnia di Battipaglia. A distanza di tutto questo tempo, ancora non si trova il proprietario di quei soldi.

Sulla vicenda si è mosso anche il Comune di Battipaglia, con il sindaco Cecilia Francese che ha pubblicato un avviso all'albo pretorio municipale.

Come previsto dalla normativa, trascorso un anno dall'annuncio, la somma sarà consegnata ai due anziani che l'hanno ritrovata nel caso in cui il legittimo proprietario non si faccia vivo o, in alternativa, non riesca a dimostrare che quei soldi siano i suoi.