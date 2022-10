Digitalizzazione e servizi: il Comune di Agropoli riceve tre finanziamenti Oltre 600mila euro per rendere l’Ente civico più vicino al cittadino

Il comune di Agropoli è stato destinatario di tre finanziamenti nell’ambito del PNRR, relativi alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione. Tali fondi fanno riferimento, in particolare ai seguenti settori:

Abilitazione al cloud per le PA locali, di complessivi 252.118 euro; “Servizi e cittadinanza digitale - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” per complessivi 280.932 euro; “Servizi e cittadinanza digitale - Adozione piattaforma Pago PA” per complessivi 72.840 euro. Oltre 600.000 euro per migliorare i servizi e rendere l’Ente civico più vicino al cittadino.

«L’attenzione alla qualità dei servizi e alla digitalizzazione – affermano all’unisono il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore alla Visione territoriale, Sviluppo economico e PNRR, Emidio Cianciola - rappresentano una delle priorità della nostra Amministrazione, quali elementi centrali di una mutua collaborazione tra ente e cittadini. Il PNRR rappresenta una grande opportunità in diversi settori e tra le varie occasioni di investimento, se ne prevedono numerosi anche per la Transizione Digitale. Step importanti per semplificare e rendere più agevoli i servizi ai cittadini».