Baronissi, torna "Puliamo il mondo": in prima linea gli studenti di Aiello Gli operatori ecologici hanno "sporcato" un'aiuola e spiegato ai ragazzi come differenziare

Giornata dedicata all'ambiente e alla raccolta differenziata a Baronissi con la manifestazione "Puliamo il Mondo” promossa da Legambiente e Comune. Senza zone degradate in città da ripulire, gli operatori ecologici hanno “sporcato” un'aiuola del Parco Melissa Bassi e spiegato ai ragazzi della classe quinta del plesso di Aiello come fare una corretta raccolta differenziata.

"Per noi "Puliamo il Mondo" si celebra ogni giorno. Ma questa mattina un po' di più. La cura del territorio inizia proprio negli spazi che quotidianamente vengono vissuti dai giovani – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – come ogni anno abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa di Legambiente e coinvolto le scuole per ribadire l’importanza della tutela dell'ambiente, fondamentale per le generazioni future. Ogni individuo ha il potere di fare del mondo, un posto migliore."

“Ogni giorno, in ogni luogo e ad ogni età possiamo fare la differenza per migliorare le condizioni delle città in cui viviamo – fa eco l'assessore Alfonso Farina – Baronissi è eccellenza nella cura dell'ambiente e nella raccolta differenziata e iniziative come questa sono indispensabili per sensibilizzare famiglie e ragazzi”.

“Come ogni anno – conclude la consigliera comunale delegata alla scuola Luisa Genovese - il Comune di Baronissi è partner dell’iniziativa Puliamo il Mondo per diffondere il messaggio tra i più giovani, con la partecipazione attiva delle scuole che ringraziamo per la sensibilità. E' indispensabile coinvolgere le giovani generazioni e fornire loro strumenti di apprendimento in materia ambientale”.