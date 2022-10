Scuole sicure a Montecorvino Rovella: ammesso a finanziamento il progetto L’iniziativa prevede una serie di attività educative e preventive con la polizia locale

Il ministero dell'Interno ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune di Montecorvino Rovella nell'ambito di "Scuole Sicure".

Il progetto in questione prevede una serie di attività educative e preventive, realizzate con la polizia locale, per reprimere il fenomeno dello spaccio nei pressi delle scuole.

L'amministrazione garantirà la più ampia divulgazione del progetto e dei messaggi di legalità.

«Al primo posto - sottolineano il sindaco Martino D'Onofrio, l'assessore alla Cultura Stefania Quaranta ed il consigliere delegato alla Sicurezza, Alfonso Di Vece - ci sono i figli della nostra comunità che ogni giorno frequentano le scuole per accrescere cultura e competenza e migliorare la nostra società. Per questo motivo è necessario mettere in atto azioni che garantiscano il rispetto delle regole ed evitino Il ripetersi di episodi spiacevoli».