Castel San Giorgio: abbattimento caserma dei carabinieri, primo step concluso La sindaca: "Ora entriamo nella fase di costruzione del nuovo presidio di legalità"

Si sono concluse le operazioni di abbattimento della vecchia caserma dei carabinieri a Castel San Giorgio.

Ad annunciarlo la sindaca Paola Lanzara. "Ora entriamo nella fase di costruzione del nuovo presidio di legalità voluto con forza dalla nostra amministrazione".

La nuova struttura risponderà a tutte le esigenze, non solo dell'Arma dei Carabinieri ma anche del territorio e dei suoi abitanti.

"Con l'abbattimento del vecchio stabile che ha ospitato i militari dell'Arma per circa quarant'anni, si chiude un'epoca ma soprattutto ci lasciamo alle spalle gli errori ed i ritardi del passato. Castel San Giorgio avrà una delle caserme più belle e moderne della nostra provincia, un regalo per i nostri militari, presenza costante e garanzia di sicurezza e di legalità sui nostri territori, e per tutti i cittadini che ne usufruiranno. Non vediamo l'ora di inaugurarla, insieme all'assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto e a tutta la maggioranza continueremo a lavorare in questa direzione, saremo vigili sui lavori e, come sempre, profonderemo il massimo", le parole della fascia tricolore.