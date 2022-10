Caccia e contrasto al bracconaggio, nuovi controlli e sanzioni nel Salernitano Le verifiche hanno riguardato i territori di Pontecagnano, Eboli, Campagna ed Oliveto Citra

Proseguono i controlli da parte del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Accademia Kronos Salerno e del Nucleo ENPA finalizzati a prevenire e reprimere episodi di bracconaggio.

L'attività di controllo svolta nel corso della settimana, ha visto impegnate tre squadre di agenti nei territori di Pontecagnano, Eboli, Campagna ed Oliveto Citra dalle prime luci dell'alba sino a tarda notte, consentendo di controllare oltre venti persone in esercizio di caccia, verificare il benessere animale con particolare riferimento alle modalità di trasporto dei cani ed alla loro regolare iscrizione all'anagrafe canina ma, anche sanzionarne alcune per esercizio della caccia in modo difforme da quanto stabilito dalla normativa regionale e nazionale.

Considerato l'elevato numero di segnalazioni relative all'impiego di richiami elettromagnetici con amplificazione del suono, nei prossimi giorni gli agenti del Nucleo ENPA e dell'Accademia Kronos, al fine di contrastare l'impiego di richiami acustici che riproducono il verso di specie come la quaglia, attiveranno dei mirati controlli notturni in collaborazione con le Forze dell'Ordine al fine di reprimere tali illecite attività per le quali è previsto il sequestro del richiamo, delle armi, del munizionamento oltre che di eventuali attrezzi di caccia e la contestuale segnalazione alla Autorità Giudiziaria ed alla Questura (SDI) per l'adozione di ulteriori provvedimenti.