10 ottobre 1123, Castellabate si prepara ai 900 anni In corso la programmazione per i festeggiamenti ufficiali del prossimo anniversario

Castellabate entra nell’anno del 900esimo anno della sua fondazione. Era il 10 ottobre del 1123 quando fu avviata la costruzione del Castello ad opera del IV Abate di Cava San Costabile Gentilcore. L’inizio della storia di Castellabate coincide con la costruzione del Castrum Abatis, non una semplice fortezza difensiva ma cuore pulsante della vita del paese allora e simbolo identitario di un intero popolo oggi.

Quello di quest’anno è un anniversario importante e propedeutico al prossimo in cui Castellabate festeggerà i suoi 900 anni grazie a una programmazione ricca di eventi ad alto valore culturale.

«E’ necessario ricordare una data importante come questa a cui è strettamente legata la nostra storia, quella di un intero popolo. Pertanto è già in corso la programmazione per i festeggiamenti ufficiali dei suoi 900 anni l’anno prossimo. Pertanto, buon compleanno alla nostra amata Castellabate» il commento del sindaco Marco Rizzo.