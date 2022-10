Scuola primaria di Trivio a Castel San Giorgio: gettato il solaio Il vecchio edificio scolastico è interessato da lavori di rifacimento ex novo

Procedono a gonfie vele i lavori di costruzione della scuola di Trivio intitolata a Luigi Fasolino, insegnante e già sindaco di Castel San Giorgio.

Grazie ad un mutuo da 1,6 milioni di euro contratto con la cassa deposito e prestito, il vecchio edificio scolastico della popolosa

frazione è interessato da lavori di rifacimento ex novo. Soddisfatta la sindaca Paola Lanzara: "Con il gettito del solaio entriamo in una fase avanzata del nostro progetto. Vedere una scuola sorgere è sempre una grande soddisfazione, un grazie all'ex assessore Gilda Tranzillo per l'ottimo lavoro svolto e all'attuale assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto che con lo stesso impegno sta seguendo la progettualità che ci porterà, molto presto, ad avere un'altra scuola bella e sicura per i nostri piccoli

concittadini che meritano tutte le nostre attenzioni ed il nostro impegno amministrativo".