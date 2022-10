Nocera Superiore, decoro urbano: Cuofano vara il piano potature e cura del verde Nel cronoprogramma sono previsti interventi su tutto il territorio

Operai comunali e ditta specializzata impegnati anche stamane sul fronte della cura del verde pubblico e potature degli alberi, in linea con la stagionalità prevista.

A scandire i tempi è il primo cittadino, Giovanni Maria Cuofano, che del decoro urbano e della manutenzione cittadina ne ha fatto, negli anni, una priorità operativa da portare avanti in maniera efficiente e concreta.

L’Ufficio incaricato ha predisposto, per il mese di ottobre, un calendario analitico delle attività incentrato sulla pulizia delle strade, di villette e parchi pubblici, scuole e verde.

Nel cronoprogramma sono previsti interventi su tutto il territorio: dopo quelli già eseguiti nella settimana dal 3 al 7 a via Case Vecchie, Pareti, via Grotti, Portaromana, via Napoli e via Uscioli, da stamane gli operai della ditta del Verde sono impegnati su corso Matteotti (foto) e procederanno, a seguire, su via della Libertà, via Indipendenza, via S.Pietro, via Petrone, via Pizzone.

Nelle settimane dal 17 al 30 ottobre il planning stilato dall’Ufficio Manutenzione prevede, infine, attività su viale Europa, via Croce, via Garibaldi, via Iroma, via del Santuario, piazza Materdomini, via Roma, via S.Clemente, via Mazzini, via Orlando.