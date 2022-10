Santa Maria di Castellabate, procedono i lavori del nuovo polo scolastico Sopralluogo del sindaco Rizzo: "Sicuri che il prossimo anno sarà pronto ad ospitare gli studenti"

Questa mattina visita al polo scolastico a Santa Maria da parte del sindaco Marco Rizzo, l’assessore Antonio Florio e il Consigliere Clemente Migliorino insieme alla dirigente scolastica Gina Amoriello ed altri collaboratori scolastici.

Un sopralluogo propedeutico per la programmazione del prossimo anno quando questo polo sarà pronto ad accogliere gli studenti.

“Sicuri che il prossimo anno il polo scolastico sarà pronto ad ospitare gli studenti abbiamo fatto questo sopralluogo per poter avviare la relativa programmazione. Questo ci consentirà di organizzare al meglio ogni singolo aspetto del percorso scolastico sia per i docenti e tutto il personale che per gli studenti stessi” afferma il sindaco Marco Rizzo.

“Sono contento che i lavori stanno proseguendo a ritmo serrato affinché il polo accolga gli studenti già dal prossimo anno” dichiara l’assessore Antonio Florio.