Baronissi, risparmio energetico: cambiano gli orari pomeridiani uffici comunali Apertura al pubblico fino alle ore 16.30, e non più alle ore 18

Apertura al pubblico fino alle ore 16.30 (e non più alle ore 18.00) e diversa articolazione dell’orario di servizio dei dipendenti. Sono queste le novità che l’Amministrazione comunale di Baronissi mette in campo per limitare il “caro bollette”.

“Rispetto al 2021, l’incremento di spesa energetica per i Comuni potrà superare il cento per cento – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante - parliamo di simulazioni su dati Siope, quindi dati di spesa reali. Siamo di fronte a un costo quasi raddoppiato. Di qui la necessità di interventi immediati per contrastare i rincari. La rimodulazione degli orari degli uffici si affianca ad altre iniziative già avviate dall’amministrazione per contenere i costi energetici, in primis la sostituzione di tutti i punti luce di illuminazione pubblica con tecnologia led. Al termine della sperimentazione valuteremo attentamente, dati alla mano, l’efficacia di queste misure e decideremo se confermarle o integrarle con eventuali altri interventi”.

Saranno osservati i seguenti orari di apertura pomeridiana al pubblico: lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30. Il mercoledì gli uffici saranno aperti dalle 9.00 alle 12.00.

L'orario di servizio dei dipendenti sarà organizzato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 14.50. Il lunedì e il giovedì fino alle 17.00.

Resta invariata l'apertura al pubblico - tutti i giorni, dalle 8.30 alle 12.00 per gli uffici demografici e dalle 9.00 alle 12.00 per l'URP. La nuova articolazione oraria sarà adottata dal 17 ottobre 2022 al 30 aprile 2023.

“L'emergenza energetica deve essere anche un momento di riflessione per valutare come vengono utilizzate le nostre risorse – conclude il sindaco Valiante - l’attenzione alla riduzione degli sprechi deve essere la regola. Serve maggiore responsabilità sul tema del risparmio energetico e attenzione all’ambiente”.