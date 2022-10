Eboli, mancato rispetto delle regole sulla differenziata: 6 verbali Proseguono senza sosta i controlli sul conferimento dei rifiuti in città

Proseguono senza sosta i controlli sul conferimento dei rifiuti in città. Nuove verifiche sono state effettuate questa mattina, presenti l’assessore all’Ambiente Nadia La Brocca, gli ispettori ambientali e gli agenti della Polizia Municipale.

Nel corso dei numerosi sopralluoghi in città sono stati elevati sei verbali per errato conferimento dei rifiuti. Non trattandosi di abbandono, ma di mancato rispetto delle regole della differenziata, i verbali elevati sono di 60 euro cadauno, per un totale di 360 euro tutti a carico di residenti della zona.

In particolare le difformità sono state riscontrate al Rione Pescara, in via Walter Tobagi, in via Sacro Cuore e in via Lussu.

«Stiamo conducendo una battaglia di civiltà e speriamo che i cittadini che rispettano le regole lo apprezzino – ha spiegato l’Assessore La Brocca – e che i verbali servano di ammonimento a coloro che, invece, perseverano in comportamenti incivili che vanno a danno dell’intera collettività. Rispettare il proprio ambiente, dove si vive e si lavora, dovrebbe essere un valore condiviso. Sarò soddisfatta il giorno in cui non potremo elevare alcun verbale perché troveremo tutto in regola»