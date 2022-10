Allarme sicurezza ad Eboli, il sindaco incontra il procuratore Borrelli Il primo cittadino: "Massima attenzione della Procura di Salerno, si interverrà nell’immediato"

Allarme sicurezza ad Eboli, il primo cittadino Mario Conte corre ai ripari. Questa mattina è avvenuto l’incontro, richiesto con urgenza dal sindaco, con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, dott. Giuseppe Borrelli.

Una riunione fortemente voluta dalla fascia tricolore a seguito alcuni episodi di cronaca che hanno interessato la città, in particolare la sparatoria avvenuta nel rione Pescata, che sarebbe riconducibile ad una guerra tra pusher, e risse in strada.

"È stata esaminata la situazione di Eboli e ho ricevuto ampia rassicurazione dal Procuratore della Repubblica che le vicende delittuose occorse in Città erano e sono alla massima attenzione della Procura di Salerno e si interverrà nell’immediato.

I provvedimenti ed interventi in corso sono secretati per la massima efficienza", ha rassicurato il sindaco.

"Continuiamo, come Amministrazione Comunale, ad occuparci dell’ordine pubblico così come avvenuto sin dall’inizio del mio insediamento. Il tema sicurezza in Città è una questione seria e deve essere affrontata con responsabilità e massimo impegno da parte di tutti in collaborazione con le forze dell’ordine", le parole della fascia tricolore.