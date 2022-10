"Io non rischio": Baronissi partecipa alla campagna di sensibilizzazione Un week end dedicato alle buone pratiche di protezione civile

Il 15 ed il 16 ottobre, in contemporanea con le altre città italiane, anche Baronissi partecipa alla campagna di sensibilizzazione “Io non rischio”. Protagonisti i volontari del Nucleo comunale di Protezione civile e dell’Associazione “Il Punto” in due diverse piazze della città. I volontari del Nucleo comunale saranno il 15 ottobre, dalle 9.00 alle 14.00 in piazza della Repubblica per sensibilizzare e indicare i comportamenti corretti da adottare in caso di terremoto e maremoto. Saranno distribuiti opuscoli informativi contenenti consigli, suggerimenti e gadget da tenere sempre a portata di mano. Il Punto sarà invece sabato e domenica al Parco della Rinascita.

“Un grazie ai volontari per questa bella e significativa iniziativa – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – nata per promuovere le buone pratiche di protezione civile e sensibilizzare in maniera capillare i cittadini sui rischi e i comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi. Conoscere, essere preparati ed informati aumenta il nostro livello di preparazione e senso di sicurezza di fronte agli eventi eccezionali”.

“Un ringraziamento a tutti i volontari che operano in questo ambito così delicato mettendo spesso a repentaglio la loro stessa vita - fa eco l'assessore alla protezione civile Giuseppe Giordano - la campagna “Io non rischio” ha visto, negli ultimi anni, migliaia di volontari incontrare i cittadini nelle piazze, per diffondere la cultura di protezione civile. Raggiungere un elevato grado di consapevolezza del rischio da parte di tutti i cittadini è fondamentale. Più riusciremo a diffondere la conoscenza e le buone pratiche, più le nostre comunità saranno in grado di prevenire ed affrontare i rischi a cui siamo inevitabilmente sottoposti”.