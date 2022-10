Agropoli, il Comune incontra l'assessore regionale al Turismo Felice Casucci Tra gli obiettivi, migliorare i servizi e puntare alla destagionalizzazione

Incontro, ieri, a Napoli, tra il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, e l'assessore regionale al Turismo, Felice Casucci. A comporre la delegazione anche l'assessore comunale al Turismo, Roberto Apicella.

«Con l'assessore Apicella siamo stati a Napoli, in Regione Campania, per incontrare Felice Casucci, assessore regionale alla Semplificazione amministrativa e al Turismo. In un clima cordiale e collaborativo, abbiamo parlato di progettualità relativa ad eventi ed iniziative da portare avanti da qui ai prossimi cinque anni» ha detto Mutalipassi.

Gli obiettivi principali sono il miglioramento dei servizi e puntare tanto sulla destagionalizzazione attraverso la promozione di iniziative accattivanti, sfruttando le attrattive presenti in città. Tante sono le opportunità in essere: dal turismo religioso a quello sportivo, naturalistico e quello relativo alla sentieristica, quello archeologico.

«Per la prima volta dal suo insediamento, avvenuto due anni fa, una delegazione del Comune di Agropoli ha incontrato l'assessore Casucci. Ci siamo dati appuntamento a fine ottobre, quando sarà il componente dell'esecutivo regionale a venire nella nostra città per poter constatare da vicino quanto gli abbiamo illustrato» ha concluso il sindaco.