Baronissi, visita al Santo Padre a Roma: due autobus gratuiti per l'evento Con organizzazione Bimed, il Comune metterà a disposizione dei cittadini 90 posti

La città di Baronissi sarà in visita a Roma dal Santo Padre il prossimo 26 ottobre. Con organizzazione Bimed, il Comune metterà a disposizione dei cittadini, gratuitamente, due autobus per un totale di novanta posti.

“La visita a Papa Francesco - dichiara il sindaco Gianfranco Valiante - rappresenta un evento bellissimo che sosteniamo attraverso l'organizzazione logistica. Siamo molto contenti di poter coinvolgere novanta cittadini che potranno essere in Vaticano per trascorrere un giorno indimenticabile”. “Saranno momenti di grande valore, di forte intensità, di straordinaria suggestione per i nostri concittadini – spiega il vicesindaco Anna Petta – un grazie a Bimed che ha reso possibile questo appuntamento”.

Possono presentare istanza di partecipazione i cittadini residenti a Baronissi (non più di due a nucleo familiare) tramite pec all'indirizzo: prot.comune.baronissi.sa@pec.it o con consegna all’ufficio comunale relazioni con il pubblico. Il modulo sarà disponibile dal 13 ottobre sul sito del Comune di Baronissi.

Il raduno è previsto il giorno 26 ottobre alle ore 8.30 in Piazza San Pietro (Città del Vaticano). La partenza da Baronissi è fissata alle ore 4.30 con appuntamento in piazza Mercato; il ritorno avverrà nel pomeriggio al termine dell'udienza. Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate dalle ore 10.00 del 13 ottobre fino alle ore 12.00 del 21 ottobre. Ove si verificasse un numero superiore di adesioni, varrà il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.