Baronissi, prorogato il servizio di taxi sociale Il sindaco Valiante: "Un segno di attenzione tangibile per anziani e disabili"

Il Comune di Baronissi proroga il servizio di taxi sociale. Il Progetto Mobilità Garantita, che in questi anni ha consentito gli spostamenti di tantissimi anziani e disabili in difficoltà verso centri di riabilitazione, studi medici, uffici, è realizzato grazie al sostegno di imprenditori e commercianti del territorio. Il taxi, fornito dall’azienda Pmg Italia al Comune in comodato d'uso gratuito, è un Doblo’ cinque posti, con pedana mobile per disabili. Il Comune di Baronissi ha dato continuità al Progetto di “Mobilità Garantita” nato nel 2020, confermando la collaborazione con la Società Pmg Italia, società benefit finalizzata al potenziamento dei servizi di mobilità.

“Un segno di attenzione tangibile per anziani e disabili – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante - il taxi sociale è stato un grande successo visto il grande numero di utilizzatori nella nostra città. Siamo riusciti a mettere in piedi un sistema efficiente che negli ultimi due anni ha sostenuto centinaia di persone in difficoltà. Confermiamo la grande attenzione, che ha sempre contraddistinto l’operato dell’amministrazione comunale in questi anni, verso le fasce più fragili della comunità”.

“Abbiamo scelto di continuare ad usufruire del taxi sociale perché è un servizio che funziona ed è un aiuto fondamentale per la mobilità delle persone in difficoltà – fa eco l'assessore alle politiche sociali Marco Picarone - i cittadini possono contare su un veicolo attrezzato, concesso in comodato gratuito da PMG Italia e finanziato dagli imprenditori del territorio che hanno locato gli spazi pubblicitari sulla superficie esterna dello stesso autoveicolo. E' la dimostrazione di come la sinergia tra pubblico e privato permetta di offrire servizi di qualità”.