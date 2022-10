Castellabate, la rete delle Città Marciane si incontra nel Cilento Il sindaco: "Appuntamento importante che rafforza il legame tra questi Comuni nel nome di San Marco"

Sabato 15 Ottobre si svolgerà l’incontro delle città marciane a Castellabate, Comune capofila di questa prestigiosa rete. Dopo l'assemblea generale dello scorso 30 Settembre a San Marco dei Cavoti in cui sono state tracciate e definite le linee programmatiche e le iniziative prossime, la Rete Marciana si riunirà nuovamente proprio in occasione della festa del loro santo devoto.

All'evento voluto dal presidente della Rete Marciana e sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, e dal parroco don Pasquale Gargione, saranno presenti le Municipalità di San Marco Argentano, San Marco Evangelista, San Marco dei Cavoti Manocalzati, Afragola, Futani, Cellino San Marco, Torricella e Cetraro unitamente all'assistente ecclesiastico don Antonio Quaranta, parroco di Torricella, in rappresentanza dei diciannove Comuni che condividono il percorso di promozione devozione e marketing territoriale nel nome del grande evangelista San Marco.

Un’importante giornata che si aprirà con l'incontro istituzionale nell’Aula Consiliare C. Grande in Santa Maria e che proseguirà con la visita nel borgo per far conoscere e ammirare le bellezze di Castellabate. La mostra fotografica dedicata alle città di questa Rete, alla loro storia e al culto marciano verrà inaugurata nel pomeriggio ore 16:30 presso la Parrocchia S. Marco di Castellabate.

Alle 17:30 si svolgerà la processione dell’effige di San Marco custodita nell’omonima cappella sul porto e a seguire la Santa Messa nella Chiesa parrocchiale al termine della quale verrà consegnato il vangelo marciano alle Municipalità presenti.

«Sono onorato di accogliere le Municipalità marciane nella nostra bellissima Castellabate. E’ un incontro importante che rafforza il legame tra queste città nel nome di San Marco. Proprio in questa occasione verrà inaugurata una Mostra fotografica della Rete marciana itinerante, che di volta in volta, raggiungerà tutte le municipalità affiliate. Ringrazio il segretario della Rete Giuseppe Semeraro ed Enrico Nicoletta responsabile della promozione turistica di Castellabate per l’impegno e la collaborazione costante in tutte le attività svolte da questa Rete» dichiara il sindaco Marco Rizzo.

«L'appuntamento nella Comunità di Castellabate è molto atteso e partecipato: sarà l'occasione per presentare la nuova Municipalità di Cetraro che ha voluto aderire. Inaugurare questa bella Mostra che rappresenta le tradizioni delle feste di San Marco nelle Rete, rafforza i vincoli di amicizia e traccia nuove possibilità di promozione culturale. Ringrazio pertanto Marco Rizzo Presidente e sindaco di Castellabate, Enrico Nicoletta responsabile promozione turistica del Comune di Castellabate per aver curato gli aspetti organizzativi di questo incontro, nonché della mostra fotografica» conclude il segretario della Rete Giuseppe Semeraro.