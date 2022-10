Divani e wc abbandonati in via Bixio: multata famiglia a Baronissi Un cittadino ha telefonato alla Municipale “autodenunciandosi”

Sarà multata la famiglia di via Bixio a Saragnano che anziché attendere il ritiro degli ingombranti da parte degli operatori dell'isola ecologica ha scelto di abbandonare tutto in strada.

Ma, come sottolineato dall'amministrazione del comune di Battipaglia, curiosamente si tratta di "autodenuncia": il cittadino ha telefonato alla Polizia Municipale per annunciare che avrebbe lasciato tutto in strada.

"Aveva fretta di liberarsi del divano e non poteva attendere il giorno stabilito dell'appuntamento. - aggiungono dal Comune - Dovrà pagare sanzione".